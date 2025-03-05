شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضيوف المائدة الرمضانية، التي تنظمها المحافظة لتوفير وجبات الإفطار للصائمين، حيث استقبله الحضور بهتافات "تحيا مصر"، تعبيرًا عن سعادتهم بوجوده بينهم.

وتفقد المحافظ، خلال الزيارة، تنظيم المائدة ومستوى الخدمات المقدمة، موجّهًا القائمين عليها بمواصلة جهودهم لتوفير وجبات ذات جودة عالية، مع مزيد من إجراءات التنظيم لضمان راحة الصائمين، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم اللازم لمثل هذه المبادرات التي تعكس روح الشهر الكريم.

وتستقبل المائدة الرمضانية يوميا 500 فرد طوال شهر رمضان المعظم، حيث تنظم المحافظة هذه المائدة بالتعاون مع رجال الأعمال والمطاعم الكبرى داخل مدينة المنيا.