تعرف على تفاصيل الجناح المصري المشارك في بورصة برلين السياحية (ITB 2025) بألمانيا

تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، هذا العام في بورصة برلين السياحية (ITB) بألمانيا، والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 4 وحتى 6 مارس الجاري، بجناح تبلغ مساحته 1500 متر مربع، يضم 119 عارضًا، من بينهم 47 شركة سياحة و67 فندقًا، بالإضافة إلى 4 شركات طيران، إلى جانب مشاركة جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية.

كما تم تخصيص أماكن بالجناح لغرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وجاء تصميم الجناح المصري على شكل معبد فرعوني يتسم بالحداثة والعصرية، حيث توجد به شاشات عرض كبيرة على واجهته وجوانبه، لعرض الأفلام الترويجية عن الوجهات السياحية المصرية المختلفة، وما تتمتع به من ثراء في المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة، التي لا يضاهيها مثيل في العالم.

كما تم تصميم جانب من الجناح على شكل المتحف المصري الكبير، مزود بشاشات لعرض الأفلام الترويجية للمتحف، وصور وأفلام عن محتوياته، الذي سيتم افتتاحه بالكامل يوم 3 يوليو القادم. وتوجد به أيضًا فاترينات تعرض عددًا من المستنسخات الأثرية، من بينها مستنسخ لقناع الملك توت عنخ آمون.

ويتكون الجناح من دورين، خُصص الدور الأرضي منه للعارضين، أما الدور الثاني فيوجد به قاعة استقبال وانتظار، وقاعتان للاجتماعات.

كما يضم الجناح منطقة للخدمات، تشمل مطبخًا لتقديم المأكولات والمشروبات المصرية التقليدية والتراثية، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للأنشطة الفلكلورية المصاحبة، التي تُقدم للجمهور، ومن بينها عازفة للهارب تؤدي مقطوعات موسيقية ذات طابع فرعوني، وكتابة أسماء الزائرين باللغة الهيروغليفية على ورق البردي خلال أيام المعرض بشكل مجاني. كما يتم تقديم الهدايا التذكارية لزائري الجناح المصري.

وتعد بورصة برلين السياحية الدولية (ITB) من أكبر البورصات السياحية التي تُقام على مستوى العالم، وملتقى للمتخصصين في صناعة السياحة، حيث تحظى بحضور عدد كبير من المختصين ومتخذي القرار في هذا المجال من مختلف دول العالم.