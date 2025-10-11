برنامج الأغذية العالمي يدعو لتسريع إيصال المساعدات إلى غزة

• البرنامج الأممي يهدف إلى تقديم مساعدات غذائية لـ 1.6 مليون شخص خلال 3 أشهر

دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، السبت، لتسريع عمليات إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

المنظمة الأممية التي تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقرا لها، أكدت في بيان أنها مستعدة لزيادة المساعدات الغذائية إلى غزة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأشار البيان إلى أن مئات آلاف الفلسطينيين ما زالوا نازحين في القطاع، وأن "أنظمة الغذاء انهارت والوصول إلى الاحتياجات الأساسية محدود للغاية".

وأضاف: "عند تأمين الوصول الكامل، يخطط برنامج الأغذية العالمي لإعادة بناء نظام توزيع غذائي منتظم عبر 145 نقطة توزيع في أنحاء قطاع غزة".

وأوضح البرنامج أنه يهدف خلال الأشهر الثلاثة الأولى إلى تقديم مساعدات غذائية لـ 1.6 مليون شخص (نحو 320 ألف أسرة)، تشمل الخبز ودقيق القمح وحصصًا غذائية، مع توسيع الدعم الغذائي للنساء الحوامل والمرضعات.

وأكد البيان أن أكثر من 170 ألف طن من المواد الغذائية جاهزة للشحن أو في طريقها، عبر ممرات أسدود ومصر والأردن والضفة الغربية، وهي كمية تكفي لإطعام أكثر من مليوني شخص لمدة تصل إلى 3 أشهر.

وحذّر من أن "الوقت ثمين ولا يمكن إضاعته"، مؤكدا أن الاحتياجات الإنسانية في غزة غير مسبوقة، وأن وقف إطلاق النار الكامل سيسمح للبرنامج بالاستجابة لأزمة بهذا الحجم ودعم شركائه على الأرض.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل إسرائيل و"حماس" لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع لسلاح "حماس".