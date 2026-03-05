تعرض غواص لهجوم من جانب سمكة قرش في الحيد المرجاني العظيم بأستراليا؛ ما أسفر عن إصابته بجروح، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس.

وكان الضحية، الذي يعتقد أنه في الخمسينات من عمره، في البحر مع رجلين آخرين بالقرب من جزيرة "ليدي إليوت"، عندما هاجمته سمكة القرش، بحسب ما ورد في تقارير نقلا عن شهود عيان ورجال إنقاذ.

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف في كوينزلاند لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)، إن الرجل أصيب بجروح في ذراعه وبطنه. وبمساعدة أصدقائه، تمكن الغواص من السباحة إلى الجزيرة حيث يقع أحد الفنادق، بحسب ما نقلته (إيه بي سي) عن بيتر جاش، المسؤول في جزيرة "ليدي إليوت".

وطلب طاقم الفندق المساعدة، وجرى نقل الرجل المصاب بواسطة مروحية إلى مستشفى في بوندابيرج في البر الرئيسي، وأفادت تقارير بأن حالته مستقرة.