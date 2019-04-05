وصول أول مجموعة لاجئين سوريين وعراقيين من تركيا إلى البرتغال لإعادة توطينهم

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن مجموعة من 13 لاجئا سوريا وعراقيا بينهم ستة أطفال وصلت إلى البرتغال لإعادة توطينهم هناك.

وأشارت المنظمة -في بيان اليوم الجمعة- إلى أن القادمين الجدد هم أول من تتم إعادة توطينهم في البرتغال من تركيا التي كانوا قد فروا إليها هربا من الصراع في بلدانهم الأصلية ضمن برنامج إعادة التوطين الذي تدعمه المنظمة ومفوضية اللاجئين في البرتغال لعامي 2018 و2019.

وأكدت أن المجموعة تشمل ثلاث عائلات من دمشق وحلب في سوريا وأفرادا من العراق وحيث ستنضم العائلات إلى اقاربهم الذين يعيشون بالفعل في البرتغال، وأنها ومن خلال مكاتبها في تركيا والبرتغال تدعم حكومة الأخيرة للوفاء بالتزامها باستقبال ألف و10 لاجئ بحلول شهر أكتوبر من العام الحالي.

ولفتت المنظمة إلى أنه من المتوقع أن يصل أكثر من 40 لاجئا من تركيا في إطار البرنامج الشهر الجاري، ولفتت المنظمة إلى قيامها بايفاد خبير اعادة توطين الى العاصمة البرتغالية لشبونه للعمل مع السلطات هناك لتحديد واحالة اللاجئين المعرضين للخطر ونوهت إلى أنه تمت حتى الآن إعادة توطين 127 لاجئا قادمين من مصر في البرتغال كجزء من البرنامج.

وذكر البيان أن السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء البرتغال تقوم بدعم اللاجئين الذين يصلون من خلال هذا البرنامج والذين سيتم تقديم الدعم الأولى لهم من خلال الإسكان والاحتياجات الأساسية أثناء تعلمهم اللغة البرتغالية كما سيحصل اللاجئون على الرعاية الصحية والتعليم فضلا عن التدريب المهني.