ارتفاع عدد منصات النفط العاملة في أمريكا لأول مرة منذ 7 أسابيع

أظهر تقرير شركة "بيكر هيوز" الأمريكية للخدمات النفطية الصادر اليوم الجمعة ارتفاع عدد منصات استخراج النفط العاملة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، وذلك لأول مرة منذ سبعة أسابيع، وذلك بعد ارتفاع أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في الأسواق العالمية بنحو 40% منذ بداية العام الحالي.

وذكرت الشركة أن عدد المنصات ارتفع خلال الأسبوع الحالي بمقدار 15 منصة خلال الأسبوع المنتهي اليوم، وهي أكبر زيادة منذ مايو الماضي ليصل إجمالي عدد المنصات إلى 831 منصة نفط. وكان عدد منصات النفط قد تراجع في الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى له منذ أبريل 2018.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير "بيكر هيوز" القول إن إجمالي عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة وصل اليوم إلى 1025 منصة، منها 194 منصة غاز و831 منصة نفط.

يذكر ان عدد منصات استخراج النفط العاملة تمثل مؤشرا مبكرا على مستوى الإنتاج المستقبلي. ويزيد العدد المسجل اليوم عن العدد المسجل في نفس الأسبوع من العام الماضي حيث كان 808 منصات فقط.