أشاد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي السابق بالمدير الفني الحالي الحالي للفريق ريني فايلر.

قال طاهر عبر قناة أون تايم سبورتس "فريق الأهلي أو أي فريق يمر بمراحل إحلال وتجديد ومنحنيات، عندما تسلمنا المسؤولية في 2014، اعتزل عمالقة مثل بركات وأبوتريكة وسيد معوض ووائل جمعة، وكنا نبني فريقا جديدا، واستغرقنا أكثر من سنة لعمل قوام أساسي بعد ذلك يتم تطوير القوام بتصعيد ناشئين أو شراء صفقات جديدة، يحتاج جهازا إداريا وفنيا على مستوى عال".

وأضاف "فايلر مستواه عال، فكره جيد، قد يكون لم يتعرض بعد لاختبارات قوية، لكن من الواضح حتى الآن أن عمله مميز وله رؤية، ويجب أن نصبر عليه فالموسم غير منضبط من عدم تواجد الجماهير وأمور أخرى تؤثر على اللاعبين والمدربين مثل منافسة قوية محليا وغياب الجماهير حينها يمكن تقييم أي مدرب بشكل نهائي".

وأتم "جاريدو فاز بالكونفدرالية ولكنه لم يقدر على الاستمرار مع الفريق، رغم قناعتي أنه مدرب جيد، فالمدرب وحده لا يكفي بل منظومة لاعبين وإدارة وجماهير وعوامل عديدة".س