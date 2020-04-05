السياحة والآثار: 3 معالم أثرية جديدة ضمن خدمة «المتاحف الافتراضية»

أطلقت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، على صفحاتها الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، زيارة افتراضية جديدة لأثر قبطي هام وهو الدير الأحمر بمحافظة سوهاج، كما ستطلق، غدا الاثنين، زيارة للأثر الإسلامي جامع ومدرسة السلطان برقوق بشارع المعز، ويوم الثلاثاء ستكون زيارة افتراضية للمعبد اليهودي بن عذرا بمنطقة مصر القديمة.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الدير الأحمر يقع غرب مدينة سوهاج بمسافة تبعد حوالى 21 كم، ويعتبر من أهم الأديرة التي شيدت فى العصور المسيحية المبكرة، وأنشأه الأنبا بشاي في أوائل القرن الرابع الميلادي، وقد استُخدم الطوب الأحمر كمادة أساسية فى تشييده لذا سمى بـ"الدير الأحمر"، كما استخدم حجر الجير الأبيض وبعض الأعمدة من الجرانيت الوردي والأسود.