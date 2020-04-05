الوفد: إرسال شحنات طبية لإيطاليا للمرة الثانية رسالة تضامن من مصر للعالم

قال المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن ما يمر به العالم من كارثة وبائية بسبب انتشار فيروس "كورونا" يحتاج إلى تضافر كافة الجهود الدولية من أجل مواجهته والقضاء عليه حفاظاً على أرواح ملايين البشر .

وثمن مساعد رئيس الوفد، الجهود التى تبذلها القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحجيم انتشار الفيروس، وكذلك ما تقدمه "القاهرة" من مساعدات إنسانية لبعض الدولة لمؤازرتها في محنتها للتغلب على هذا الفيروس اللعين .

وقال "الجندى" إن إرسال القاهرة طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير برفقة الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، كهدية إلى إيطاليا، يؤكد مدى تفهم مصر وإدراكها لضرورة التكاتف والتضامن بين الشعوب، كما يعد ذلك رسالة واضحة للعالم كله أن مصر ستظل "أم الدنيا" مهما مرت به من أزمات أو تعثرات .

وأشار الجندي إلى أن مصر من أولى الدول التي أعربت عن مساعدتها وتضامنها مع الشعب الإيطالي في محنته وقامت مارس الماضي بإرسال شحنات طبيه أيضا، كما قامت بإرسال شحنات مماثلة إلى الصين لمساندتها في تحجيم إنتشار فيروس كورونا المستجد، مما يعكس حرص الدولة المصرية على الوقوف بجانب الجميع لتخطى هذه الأزمة، والتأكيد على حرص القيادة السياسية على توطيد العلاقات بين مصر ودول العالم.

ولفت الجندى، إلى أن المعادن الحقيقية الأصيلة للشعوب تظهر دائما وقت الشدائد، مما يؤكد عظمتها وقوتها، مؤكدا بأن المساعدات الدولية التى أرسلتها القاهرة إلى بعض الدول لمواجهة هذا الوباء تبعث برسائل إنسانية عده أهمها ضرورة التكاتف بين الشعوب ومساندة بعضها البعض في أوقات المحن لنعبرها بسلام .