وزير الخارجية الفلسطيني يخاطب الرباعية الدولية لتمكين الانتخابات في القدس

وجه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، رسائل متطابقة إلى أعضاء الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ووزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرجي لافروف، ووزير خارجية الولايات المتحدة أنطوني بلينكين، ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل؛ لمتابعة مخاطباته السابقة حول عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، استنادا للمرسوم الرئاسي.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الاثنين، أطلع وزير الخارجية مكونات الرباعية على الخطوات الفعلية التي تمت حتى الآن للسير قدما في الانتخابات، وجهود لجنة الانتخابات العامة من تحديث للسجل الانتخابي، وقبول قوائم الانتخابات للمرشحين المشاركين في الانتخابات.

وأشار المالكي إلى أهمية عقد الانتخابات، وخاصة في مدينة القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي، والاتفاقات الموقعة، وعملا بالانتخابات السابقة الرئاسية في (1996، و2005)، والتشريعية في (1996، و2006).

وشدد على ضرورة تدخل الرباعية الفوري والسريع مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتمكين مشاركة المقدسين في الانتخابات، ترشحاً وانتخابا ودعاية، تماما كما شاركت القدس في الانتخابات السابقة.

وأضاف أن المرسوم الرئاسي جاء بناء على تفاهمات أساسها أن الانتخابات ستعقد في كل الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي القلب منها في مدينة القدس الشرقية، وأن موقف القيادة الفلسطينية واضح باتجاه أن الانتخابات دون القدس لن تكون مقبولة.