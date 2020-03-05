أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين، تراجع مبيعات شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية الثلاث المملوكة لمجموعات أجنبية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، بلغ إجمالي مبيعات جي إم كوريا المملوكة لمجموعة جنرال موتوز الأمريكية، ورينو سامسونج موتور المملوكة لمجموعة رينو الفرنسية، وسانج يونج موتور المملوكة لشركة ماهيندرا أند ماهيندرا ليمتد الهندية، خلال الربع الأول من العام الحالي، 43109 سيارات في كوريا الجنوبية مقابل 56549 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 24% سنويا تقريبا.

وأشارت يونهاب إلى أن هذا الأداء هو الأسوأ من نوعه من حيث مبيعات السيارات في الأسواق المحلية، منذ وصول مبيعات الشركات الثلاث إلى 47045 سيارة خلال الربع الأول من 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية.

ويعتقد أن تراجع المبيعات ناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد طويلة الأمد، بالإضافة إلى عدم طرح أنواع جديدة من السيارات.

وقد تقدمت سانج يونج التي تعاني من ديون ثقيلة بطلب للحصول على حماية من الإفلاس في ديسمبر، في الوقت الذي تعاني فيه لمجابهة الديون المتزايدة في ظل الجائحة.

كما لم توقع رينو سامسونج حتى الآن اتفاق الرواتب مع اتحاد عمالها لعام 2020، وتعاني من نقص في الطرز الجديدة التي قد تتمكن من دفع المبيعات من بين مشاكل أخرى.

كما قللت جي إم كوريا الإنتاج في مصنعها الأكبر بيبيونج في إنتشون، غرب سول، منذ فبراير الماضي نظرا لنقص رقائق أشباه الموصلات، وقالت رينو سامسونج وسانج يونج إن نقص الرقائق طويل الأمد سيؤثر على إنتاجهما من المركبات كذلك.

في الوقت نفسه، زادت صادرات الشركات الثلاث خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.2% إلى 87602 سيارة مقابل 82508 سيارات خلال الفترة نفسها من العام الماضي