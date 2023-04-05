الرئيس الأوكراني يأمل في فتح الحدود بين بولندا وأوكرانيا

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته للعاصمة البولندية وارسو، إنه يأمل في فتح الحدود بين بولندا وأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي، في اجتماع مع نظيره البولندي أندريه دودا، اليوم الأربعاء، أن الأماكن القريبة من الحدود في بولندا "فتحت أبوابها ولم تكن هناك حدود" بين البلدين، خاصة في الأيام الأولى من الحرب الروسية الشاملة ضد أوكرانيا.

وذكر أن هذه هي بداية عدم وجود حدود بين الدولتين الجارتين في المستقبل.

وأوضح زيلينسكي، في إشارة إلى الماضي الصعب الأوكراني البولندي، أنه "لا توجد حدود من الناحية السياسية ولا الاقتصادية ولا التاريخية على وجه الخصوص".

ووجه زيلينسكي، الشكر للرئيس البولندي دودا والبولنديين على المساعدات التي يقدمونها "على الطريق الصعب لانتصار أوكرانيا".

وقال زيلينسكي إن اللاجئين الأوكرانيين يمكنهم "الشعور وكأنهم في وطنهم" في البلد المجاور لهم وإنهم ليسوا مجرد ضيوف بفضل الشعب البولندي.

واستقبلت بولندا نحو 6ر1 مليون لاجئ من أوكرانيا المجاورة، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

ومنح دودا نظيره الأوكراني وسام "النسر الأبيض"، أعلى وسام في بولندا، اليوم الأربعاء.

ولفت دودا، خلال تكريم زيلينسكي، إلى منح نظيره الأوكراني الوسام تقديرا لخدماته لتعميق العلاقات البولندية الأوكرانية، والتزامه بالأمن والدفاع عن حقوق الإنسان.