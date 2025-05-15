 منتخب الناشئين تحت 16 عاما يتعادل مع بولندا في دورة الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منتخب الناشئين تحت 16 عاما يتعادل مع بولندا في دورة الاتحاد الأوروبي

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 15 مايو 2025 - 4:14 م | آخر تحديث: الخميس 15 مايو 2025 - 4:14 م

تعادل منتخب مصر تحت 16 عاماً مع نظيره البولندي (1 – 1) في ثاني مبارياته في دورة الاتحاد الأوروبي للتطوير التي تستضيفها بولندا حتى الثامن عشر من مايو الجاري بمشاركة 4 منتخبات.

أحمد بشير لاعب منتخب مصر أحرز هدف التقدم في الشوط الأول وتمكن أصحاب الأرض من معادلة النتيجة في الشوط الثاني ’ ووفقاً لنظام البطولة تم الاحتكام لركلات الترجيح لحسم الفائز بالمباراة وتمكن منتخب بولندا من التفوق بخمس ركلات مقابل أربعة وحصل على نقطة إضافية.

كان منتخب مصر قد بدأ مشواره في هذه الدورة بتعادل سلبي أمام كندا الثلاثاء الماضي ثم حسم الأمور بركلات الترجيح.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الذي يقوده حسين عبد اللطيف يختتم مشواره في هذه الدورة الدولية يوم الأحد المقبل بمواجهة أمام المنتخب الإيرلندي.


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