رئيس وزراء قطر عن تطورات مفاوضات غزة: لست متأكدا من حدوث تقدم قريبا

علق رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، على تطورات المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس وجهود الوساطة المبذولة لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأشار في مقابلة مع مذيعة CNN بيكي أندرسون، إلى أن تصرفات إسرائيل في أعقاب إطلاق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر «تُرسل إشارةً مفادها أن تل أبيب غير مهتمة بالمفاوضات».

وأوضح أن «قطر كانت تعتقد بأن طلاق سراح المواطن الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، قبل أيام، بمثابة إنجاز سيساعد في إعادة المحادثات إلى مسارها الصحيح، ووقف إطلاق النار، وفتح ممر إنساني لوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة».

وأعرب عن أسفه بأن «رد فعل إسرائيل على ذلك كان قصفًا شاملًا في اليوم التالي، مع إرسال الوفد، وتصريحات من الحكومة الإسرائيلية مفادها أن هذا الوفد قادم للتفاوض على صفقة أسرى دون إنهاء الحرب».

وأضاف: «كل ذلك يُرسل إشارةً مفادها أن الإسرائيليين غير مهتمين بالمفاوضات. كانت هذه إشارة سيئة، وقد أبرزنا هذا القلق للإسرائيليين، وأخبرناهم أننا بحاجة إلى الدخول في مفاوضات جادة تضمن عودة جميع الرهائن سالمين، وتنهي الحرب في غزة والتأكد من رفع المعاناة الإنسانية عن غزة».

ولفت إلى أن الفرق تتواصل في الوقت الحالي مع كلا الطرفين، مختتمًا: «نأمل أن نرى بعض التقدم. لست متأكدًا مما إذا كان هذا التقدم سيحدث في وقت قريب جدًا مع استمرار هذا الوضع».