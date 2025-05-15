ترامب يعلن إنشاء القبة الذهبية الأمريكية المضادة للصواريخ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه وقع قرارا بإنشاء «القبة الذهبية» المضادة للصواريخ، لحماية الولايات المتحدة من الهجمات.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بحضور عدد من الجنود الأمريكيين، خلال زيارته لقاعدة العديد العسكرية الأمريكية في قطر، اليوم الخميس.

وأشار إلى أن واشنطن ستنفق المليارات على القبة الجديدة، مؤكدًا أن «كل أجزائها ستُصنع في الولايات المتحدة».

وذكر أن الولايات المتحدة ستصنع قريبًا طائرة حربية طراز F – 47 من الجيل السادس، قائلًا إن «سياسة أمريكا أولا ستجني لبلاده الكثير من الأموال».

ويواجه مشروع «القبة الذهبية» الدفاعية، والذي أعلنه ترامب قبل أشهر، انتقادات حادة، كونه «غير قابل للتنفيذ لحماية المجال الجوي للولايات المتحدة، فضلاً عن تكلفته الباهظة».

ونقل تقرير لشبكة «سي أن أن» الأمريكية، عن عدة مصادر، أنّ مشروع «القبة الذهبية»، والذي يهدف إلى حماية المجال الجوي للولايات المتحدة، «لا يحمل أي معنى استراتيجي».

وقالت المصادر نفسها إنّ المشروع يُمثل محاولة لإعادة طرح خطط غامضة سابقة من إدارة ترامب لإنشاء نظام دفاع صاروخي مشابه لـ«القبة الحديدية» الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أنّ المشروع يأتي في وقت تسعى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» لتقليص النفقات، بينما توجه انتقادات إلى إدارة ترامب على خلفية إدراج بند تمويلي جديد لهذا المشروع، ضمن موازنة الأعوام 2026 ـ 2030.

ورأى عدد من الخبراء أنّ التشبيه بين القبة الحديدية الإسرائيلية والقبة الذهبية المقترحة «غير دقيق»، موضحين أنّ حماية إسرائيل، التي تعادل مساحتها تقريباً ولاية نيوجيرسي، من تهديدات قصيرة المدى، يتباين تماماً عن حماية دولة شاسعة، مثل الولايات المتحدة.

وأشار الخبراء إلى أنّ الأنظمة الفضائية، المراد استخدامها في المشروع المقترح، ستكون عرضة للهجمات المعادية، كما أنّ إنشاءها قد يستغرق بين 7 و10 أعوام، ولن تكفي سوى لحماية المدن الكبرى والمنشآت الفيدرالية الحساسة.