جيش الاحتلال يزعم: استهداف مسئول مالي بارز في حماس وأكثر من 130 هدفا خلال 48 ساعة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدافه أكثر من 130 هدفا خلال الـ48 ساعة الأخيرة، بالإضافة إلى استهداف مسئول مالي في حركة حماس.

وقال عبر حسابه بمنصة «إكس» مساء الخميس: «في عملية مشتركة نفذها الجيش والشاباك، قُتل قبل نحو أسبوع في مدينة غزة جاسر حسين علي شامية، مسئول تجنيد الأموال في الجناح العسكري لحماس، والذي شغل سابقا منصب قائد كتيبة لواء غزة».

وادعى البيان أن «شامية كان مسئولا عن تحويل عشرات ملايين الدولارات للجناح العسكري لحماس، منذ بداية الحرب، لاستخدامها لتعزيز قدراتها ودفع رواتب أفرادها، وساهمت في استمرار القتال وبقاء كتائب حماس في شمال القطاع».

كما أعلن جيش الاحتلال، أن سلاح الجو شن غارات استهدفت أكثر من 130 هدفًا في أنحاء قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين؛ من بينها «منصات لإطلاق الصواريخ، خلايا مسلحة، مبان عسكرية وشقق عملياتية» استخدمت لتنفيذ هجمات ضد قواته.

وادعى استهداف «عدد من المسلحين، وتدمير بنى تحتية ومخازن أسلحة تابعة لحماس في جنوب غزة، بالإضافة إلى تدمير مبنى مفخخا ومجمعا في شمال القطاع» لتنفيذ كمائن ضد قواته، وفق قوله.