لابيد: نحن على بُعد قرار وزاري واحد للتوصل لاتفاق تبادل

قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، لعائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب، اليوم الخميس، إنه طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعادة المحتجزين، مضيفا أنه قادر على توفير شبكة أمان سياسية كاملة لصفقة تبادل.

وجاء ذلك بعدما أنهى لابيد اتصالاً هاتفياً مع نتنياهو، استغرق نحو نصف ساعة، لبحث آخر المستجدات الأمنية، حيث قال لعائلات المحتجزين الإسرائيليين بتل أبيب: "ما أستطيع قوله هو أنه من الممكن إبرام صفقة تبادل، نحن على بُعد قرار وزاري واحد للتوصل إلى اتفاق"، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأضاف لابيد: "لقد ذكّرتُ رئيس الوزراء: ليس لديك أي مشكلة سياسية. سأوفر لك شبكة أمان سياسية كاملة لصفقة للمختطفين. أعدهم إلى ديارهم الآن".

وفي وقت سابق، قال مسئولون إسرائيليون لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إنه حتى الآن لم يتم تحقيق أي تقدم وأن المحادثات في الدوحة بشأن صفقة تبادل وصلت إلى طريق مسدود.

وأضاف أنه "لا يوجد تقدم حقيقي، لكن المحادثات مستمرة"، مشيرين إلى أن "الوفد الإسرائيلي لا يزال في قطر ولا يوجد قرار بعودته إلى إسرائيل".