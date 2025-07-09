جيش الاحتلال يعلن تنفيذ عملية برية جنوب لبنان بذريعة تدمير بنية تحتية لحزب الله

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية برية جنوب لبنان أمس، بذريعة تدمير بنية تحتية لحزب الله اللبناني.

وقال في بيان عبر موقعه الرسمي، إن قوات الفرقة 91 شنت عمليات خاصة لمنع حزب الله من إعادة تمركزه في جنوب لبنان.

وادعى أن قوات اللواء 300 عثرت في إحدى عملياتها بسلسلة جبال بلاط على مجمع يضم مستودعات أسلحة ومواقع إطلاق نار تابعة لحزب الله.

وزعم عثور جنود احتياط في عملية أخرى على مبنى تحت الأرض يستخدم لتخزين الأسلحة، مشيرًا إلى تدمير البنية التحتية له في عملية هندسية نفذتها قوات اللواء.

وتستمر قوات الاحتلال في شن غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصا في الجنوب، زاعمة أنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له.

وتشدد إسرائيل على أنها ستواصل العمل «لإزالة أي تهديد» ضدها، ولن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته، بعد الحرب التي تلقى خلالها خسائر كبيرة على صعيد البنية العسكرية والقيادية.

كما توعدت بمواصلة شن ضربات، ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح حزب الله المدعوم من إيران.