سفيرة الاتحاد الأوروبي: نثمن الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للاستقرار بالشرق الأوسط

أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أنجلينا إيخهورست، أن الاتحاد يثمن الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

جاء ذلك تعليقا على زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، لعدد من دول المنطقة.

وقالت أنجلينا إيخهورست - في تصريح لها اليوم الاثنين، إن مبدأ وحدة أراضي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن واستقلالها السياسي يحظى بدعم قوي داخل الاتحاد الأوروبي، بل وعلى الصعيد العالمي.

وأشارت السفيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل جهوده الدبلوماسية لتهدئة الوضع والتوصل إلى حل دائم للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عموما.