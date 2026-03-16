أمريكا: محاكمة مالكة دار خدمات دفن موتى سابقة عن تقديم رماد زائف لذوي المتوفيين

تواجه مالكة سابقة لإحدى دور تقديم خدمات دفن الموتى في ولاية كولورادو الأمريكية، السجن لما يصل إلى عشرين عاما عندما تُحاكم اليوم الاثنين، وذلك عن اتهامات بمساعدة زوجها السابق في إخفاء نحو 200 جثة متحللة في أحد المباني.

وتطلب كاري هولفورد "48 عاما" الرأفة بها في الحكم قائلة إنه تم التلاعب بها من أجل استمرار النشاط التجاري للأسرة.

وتواجه هولفورد، عقوبة السجن عن حصولها على أكثر من 130 ألف دولار من الأسر مقابل تقديم خدمات تتعلق بدفن الموتى بما في ذلك الحرق وأعطتهم في الأغلب أباريق مليئة بمزيج من الأسمنت وليس رماد جثث الموتى.

وفي أغسطس، اعترفت بذنبها في تهمة تتعلق بالاحتيال الأليكتروني واعترفت أنها وزوجها السابق جون هولفورد خدعا الزبائن وحصلا بشكل غير قانوني على مساعدة من الحكومة الفيدرالية قدرها 900 ألف دولار عن أنشطة خلال جائحة كورونا.

وتوصي التوجيهات الاتحادية الخاصة بالإحكام، بالسجن لما يصل إلى ثماني سنوات نظرا لعدم وجود سجل جنائي للمتهمة كاري هولفورد.