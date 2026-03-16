الاشتراكيون يحققون مكاسب غير متوقعة في انتخابات إقليمية بإسبانيا

حقق الحزب الاشتراكي الذي ينتمي له رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مكاسب غير متوقعة في انتخابات إقليمية، أوقفت ما يبدو أنه صعود بلا توقف لليمين المتطرف.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الحزب الاشتراكي حقق مكاسب معتدلة في قشتالة وليون، في حين لم يحقق حزب فوكس المناهض للهجرة التوقعات، وحصد 18.9% فقط من الأصوات.

كما حقق حزب الشعب اليميني، الذي يحكم المنطقة منذ 1987 مكسبا، وحل في المركز الأول بنسبة 35%.

وعلى الرغم من أن النتائج بالنسبة للاشتراكيين تمثل مكسبا بأقل من نقطة مئوية، فإنها تتيح لهم القول إنها بداية تحول، مما يبث أملا قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.

ويرى الكثيرون، أن الانتخابات المقررة عام 2027 ستشهد منافسة حاسمة بين اليمين الذي يحكم معظم المناطق والبلديات واليسار الذي يسيطر على الحكومة المركزية.