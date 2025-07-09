جيش الاحتلال يتعرض لحدث أمني في خانيونس والمروحيات تجلي القتلى والجرحى

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أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بتعرض جيش الاحتلال لحدث أمني في خانيونس، مشيرة إلى أن «الطائرات المروحية وصلت إلى المكان لإجلاء قتلى وجرحى».

وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة الكمائن التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خاصة منذ تجدد العمليات العسكرية في مارس الماضي.

وباتت الكمائن واحدة من أبرز أساليب المواجهة الميدانية للمقاومة الفلسطينية، خاصة في المناطق التي سبق أن اقتحمتها قوات الاحتلال أكثر من مرة.

وتفيد تقديرات إسرائيلية بأن المقاومة تعتمد على رصد استخباراتي ميداني دقيق لتحركات القوات، ونصب عبوات ذكية قابلة للتفجير المتسلسل.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن شهر يونيو الماضي، كان الأكثر دموية منذ بداية الحرب، إذ قتل خلاله 20 جنديا وضابطا.

وبحسب الإفادات الرسمية، فإن حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر بلغت 887 ضابطا وجنديا، بينهم 443 قتلوا خلال العدوان البري على قطاع غزة.