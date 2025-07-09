وزير خارجية إيران: ملتزمون بتعزيز علاقاتنا مع دول المنطقة على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة

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التقى وزير الخارجية عباس عراقجي، مساء الثلاثاء، بولي العهد ورئيس الوزراء السعودي محمد بن سلمان وأجرى محادثات معه.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر»، صباح الأربعاء، قال عراقجي خلال اللقاء، إن «العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة يُعرّض أمن واستقرار منطقة غرب آسيا بأكملها لخطر غير مسبوق».

وأكد التزام طهران بتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الجوار الأخرى على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة للبلدين.

وأشار إلى استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

كما أشاد وزير الخارجية بموقف المملكة العربية السعودية المسئول في إدانة الاعتداءات على إيران، وشرح وجهة نظر طهران بشأن الوضع الأمني في المنطقة في أعقاب الهجمات العسكرية الإجرامية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

وذكر أن «الموقف المتماسك والحاسم لدول المنطقة ضد العدوان دليل على الإجماع الإقليمي على ضرورة إيجاد حلول جماعية؛ لمواجهة توسع كيان الفصل العنصري الصهيوني وحروبه».

من جانبه، قال ولي عهد المملكة العربية السعودية إن «القيادة السعودية عازمة على مواصلة هذا المسار وتطوير العلاقات في جميع المجالات».

وأكد إدانة العدوان العسكري على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، قائلًا إن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي يعتمد على التعاون والتفاهم بين دول المنطقة.

وأشار إلى أن «السعودية ستستخدم كل قدراتها لمنع تصعيد انعدام الأمن واستخدام الأدوات الدبلوماسية لحل القضايا، وهي مستعدة لتقديم أي نوع من المساعدة في هذا الصدد».