مدير مجمع الشفاء الطبي يحذر من خروج مستشفيات مدينة غزة عن الخدمة خلال 3 ساعات

حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية، من خروج المجمع وكل مستشفيات مدينة غزة عن الخدمة تمامًا خلال 3 ساعات من الآن؛ بسبب نقص الوقود.

وقال خلال مؤتمر صحفي، صباح الأربعاء، إن القطاع الطبي في غزة يشهد وضعًا خطيرًا وغير مسبوق خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى عدم إمكانية توقف الكهرباء عن أقسام العناية المركزة والعمليات وغسيل الكلى لدقائق معدودة، بسبب الجرحى الذين يتوافدون تباعًا على المستشفيات.

ونوه أن «الموت المحقق» سيصبح مصير مئات المرضى والجرحى، إذا توقفت المولدات الكهربائية عن العمل.

ولفت إلى أن «هناك 13 مريضًا في أقسام العناية المركزة، معظمهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، وحوالي 100 من الأطفال الخدج في مستشفيات مدينة غزة».

وذكر أن «الأطفال الخدج يواجهون خطرًا حقيقيًا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكونوا بدون كهرباء، لأن الحضانات التي تحمي حرارتهم والأكسجين ستتوقف تمامًا».

ولفت إلى أن «هناك 350 مريض غسيل كلى في خطر حقيقي ومصيرهم محفوف بالمشكلات»، منوهًا أن توقف مولدات الكهرباء عن العمل يعني توقف محطات الأكسجين وتعطل بنوك الدم.

وفي سياق متصل، أضاف أن الاحتلال يمنع الوقود عن محطات تحلية المياه، محذرًا من أن «العجز المائي تجاوز 90% ويؤثر على المنظومة الصحية في غزة ويؤدي انتشار الأوبئة».

واستطرد: «آلاف الأطفال يعانون الحمى الشوكية، وهو مرض فتاك يضرب في كل أنحاء القطاع، كما أن هناك 50 ألف امرأة حامل يعانون من التهابات متكررة لعدم توافر المياه النظيفة».