علي غزلان: انفصلت عن زوجتي بسبب ملابسها وعدم إتقانها الطهي

قال اليوتيوبر علي غزلان، إن طريقة ملابس فرح شعبان وعدم إتقانها الطهي تسببا في خلافات كبيرة بينهما أدت إلى الانفصال، فيما أكدت فرح شعبان على كلام غزلان، موضحة: "أنا ما بعرفش أطبخ، وكان ذلك من أسباب الطلاق، وعندما حدث ذلك قلت كان عنده حق".

وخلال استضافتهما في برنامج "هي وبس"، تقديم رضوى الشربيني، قالت فرح شعبان إن السبب وراء انفصالها، هو تدخل الناس في شئونهم وبالأخص الأقربون من الأصدقاء المشتركين مما ساعد في تفاقم الأزمة بينهما والوصول إلى الطلاق.

أما "غزلان" فكشف أنه بعد الانفصال، سافر من لبنان إلى السعودية لأداء العمرة، ودعا الله قائلا: "يارب طلعها من قلبي.. الطلاق خلاص حصل، فأنا مش عايزها".

وتابع قائلا: في هذه اللحظة، قلت لنفسي أنا قوي، ومحدش هيقدر يأثر عليا.. ومفيش راجل بيتغير ومفيش ست بتتغير، كل واحد عنده شخصيته اللي اتولد بيها والمجتمع حواليه فمش هيتغير في يوم وليلة".

وكشفت فرح شعبان أن طفلهما "رحيم" كان السبب وراء تفكيرهما في العدول عن قرار الانفصال مؤكدة أنهما نجحا في ذلك، بينما نصح علي غزلان النساء قائلًا: "اسمعوا كلام أزواجكم.. وكلمة حاضر بتريح".

يذكر أن برنامج "هي وبس"، يذاع على قناة "dmc" يومي الثلاثاء والأربعاء في تمام الساعة 11 مساء، وهو من تقديم الإعلامية رضوى الشربيني.