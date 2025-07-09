قوات الاحتلال الإسرائيلية تهدم 8 منازل في رام الله والقدس ونابلس

هدمت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 8 منازل وبركسين في مدن رام الله والقدس ونابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن "جرافات الاحتلال هدمت أربعة منازل وبركسين في بلدة شقبا شمال غرب رام الله".

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس قروي شقبا عدنان شلش، قوله، إن "قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية وهدمت منزلا، تبلغ مساحته 180 مترا مربعا، ويقطنه 3 أفراد، وعلى بعد 50 مترا هدمت منزلا آخرا مكون من طابقين وتبلغ مساحة كل طابق 150 مترا، إضافة لهدم بركسين زراعيين، وجدران حول المنازل".

وأضاف، أن "جرافات الاحتلال هدمت أيضا منزلا تبلغ مساحته 200 متر، ومنزلا مكون من ثلاثة شقق يقطنه ستة أفراد"، لافتا إلى أن "قوات الاحتلال قامت بتفريغ المنازل من محتوياتها وتكسيرها، قبل تنفيذها عملية الهدم"، مشيرا إلى أن الجرافات الإسرائيلية هدمت منزلا في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن "قوات الاحتلال هدمت منزلين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في مدينة القدس".

كما هدمت القوات الإسرائيلية منزلا يتألف من طابقين في بلدة روجيب شرق مدينة نابلس شمال الضفة ،وأجبرت عائلته على إخلائه.

ولفتت الوكالة، إلى أن "سلطات الاحتلال هدمت في النصف الأول من العام الجاري، 588 منشأة تسببت في تضرر 843 مواطنا منهم 411 طفلا، فيما أخطرت في الفترة ذاتها 556 منشآة بالهدم، منها 322 منزلا مأهولا، و18 أخرى غير مأهولة، و151 منشأة تصنف على أنها زراعية، و97 تصنف على أنها مصادر رزق وأخرى وغيرها".