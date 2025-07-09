105 شهداء و530 إصابة جراء عدوان الاحتلال على غزة آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأربعاء، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 105 شهداء، و530 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 57 ألفًا و680 شهيدًا، و137 ألفًا و409 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 7118 شهيدًا، و25 ألفًا و368 إصابة.

وذكرت أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من ضحايا المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 شهداء وأكثر من 57 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا «لقمة العيش» إلى 773 شهيدًا وأكثر من 5101 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.