إحباط هجوم لداعش على قاعدة عسكرية أمريكية وتوقيف مشتبه فيه

أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الأربعاء، اعتقال أمريكي كان عنصرا في الحرس الوطني، بشبهة التخطيط لمهاجمة قاعدة عسكرية لحساب تنظيم "داعش" في ميشيغن شمال شرقي الولايات المتحدة.

ووفقا لشبكة سكاي نيوز عربية، جرى توقيف عمار عبد المجيد محمد سعيد (19 عاما)، وهو من سكان ملفينديل في ولاية ميشيجان، و"العضو السابق في الحرس الوطني لجيش ميشيجان"، بعد محاولته "تنفيذ عملية إطلاق نار في قاعدة عسكرية أمريكية في وورن بولاية ميشيغان لحساب داعش".

وذكر بيان صادر عن السلطات القضائية والعسكرية الأمريكية أنه تم اعتقال سعيد على يد عنصرين في الأمن الأمريكي، بعدما أوقعا به فكشف لهما مخططه.

وفي أبريل الماضي، أخبره العميلان أنهما سينفذان خطته، بحسب الشكوى الواردة في البيان.

وأضاف البيان أن المتهم "قدم بعد ذلك مساعدة مادية للمخطط الهجومي بما في ذلك توفير ذخيرة ومخازن خارقة للدروع والتحليق بمسيرة فوق القاعدة لاستطلاع عملياتي، وتدريب العملاء على استخدام الأسلحة النارية وصنع قنابل حارقة لاستخدامها في الهجوم، والتخطيط لتفاصيل الهجوم وخصوصا كيفية دخول القاعدة والمبنى الذي سيتم استهدافه".

وأوقف سعيد الثلاثاء، وهو اليوم المحدد لتنفيذ الهجوم الذي كان مخططا له، ويواجه عقوبة السجن 20 عاما.