حماس: عدم إدخال المساعدات إلى غزة يلقي بظلال سلبية على جهود استكمال المفاوضات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن المبادرة الإيجابية بإطلاق سراح الجندي الأسير عيدان ألكسندر، خلال زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، جاءت في إطار حرص الحركة على التخفيف عن شعب فلسطين بوقف العدوان، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الخميس: «ونتوقّع، حسب التفاهمات التي جرت مع الطرف الأمريكي، وبعلم الوسطاء، أن يبدأ دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري، والدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم، وإجراء مفاوضات شاملة حول جميع القضايا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما نتطلّع إلى الوصول إليه».

واستطردت: «غير أن عدم تحقيق هذه الخطوات، وخاصة إدخال المساعدات الإنسانية لشعبنا، سيلقي بظلال سلبية على أي جهود لاستكمال المفاوضات حول عملية تبادل الأسرى».

وفي وقت سابق، علق رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، على تطورات المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس وجهود الوساطة المبذولة لإنهاء الحرب على قطاع غزة

وأشار في مقابلة مع مذيعة CNN بيكي أندرسون، إلى أن تصرفات إسرائيل في أعقاب إطلاق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر «تُرسل إشارةً مفادها أن تل أبيب غير مهتمة بالمفاوضات».

وأوضح أن «قطر كانت تعتقد بأن طلاق سراح المواطن الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، قبل أيام، بمثابة إنجاز سيساعد في إعادة المحادثات إلى مسارها الصحيح، ووقف إطلاق النار، وفتح ممر إنساني لوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة».

وأعرب عن أسفه بأن «رد فعل إسرائيل على ذلك كان قصفًا شاملًا في اليوم التالي، مع إرسال الوفد، وتصريحات من الحكومة الإسرائيلية مفادها أن هذا الوفد قادم للتفاوض على صفقة أسرى دون إنهاء الحرب».

وأضاف: «كل ذلك يُرسل إشارةً مفادها أن الإسرائيليين غير مهتمين بالمفاوضات. كانت هذه إشارة سيئة، وقد أبرزنا هذا القلق للإسرائيليين، وأخبرناهم أننا بحاجة إلى الدخول في مفاوضات جادة تضمن عودة جميع الرهائن سالمين، وتنهي الحرب في غزة والتأكد من رفع المعاناة الإنسانية عن غزة».

ولفت إلى أن الفرق تتواصل في الوقت الحالي مع كلا الطرفين، مختتمًا: «نأمل أن نرى بعض التقدم. لست متأكدًا مما إذا كان هذا التقدم سيحدث في وقت قريب جدًا مع استمرار هذا الوضع».



