وزير خارجية سوريا يكشف عن إعادة فتح سفارة بلاده في تونس خلال أيام

بحث فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السوري ونبيل عمار وزير الخارجية التونسي، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الانباء السورية سانا، عن المقداد قوله، إن سوريا ستبادر خلال الأيام القليلة القادمة إلى إعادة فتح سفارتها في تونس، بحيث يكون التمثيل الدبلوماسي على مستوى سفير.

ونقل عمار خلال الاتصال الهاتفي مع المقداد، قرار القيادة التونسية بتعزيز تمثيل سفارة الجمهورية التونسية بدمشق، وتعيين سفير على رأسها.

من جهته، عبر الوزير المقداد عن تقدير بلاده لقرار الرئيس قيس سعيد، لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في السفارة التونسية بدمشق إلى مستوى سفير، في إطار تأكيد المودة المتبادلة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين سوريا وتونس.

وناقش الوزيران أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا أهمية استمرار المشاورات بينهما في كل ما يتعلق بالأوضاع العربية والإقليمية والدولية.