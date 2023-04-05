دونالد ترامب: ماذا قال الرئيس الأمريكي السابق بعد جلسة اتهام تاريخية؟

مثل ترامب أمام محكمة في مانهاتن، ودفع بأنه "غير مذنب" بعد توقيفه رسميا في نيويورك.

وجلس الرئيس السابق صامتا أثناء معظم الإجراءات القضائية في نيويورك، ولم يتحدث إلا عندما تحتم ذلك.

وأثناء تقديم أدلتهم في القضية، قال المدعون العامون للقاضي إن ترامب كتب منشورات تهديد على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورد محامو ترامب عليهم بأن موكلهم شعر بالإحباط بسبب القضية، التي يعتقد أنها "ظلم كبير".

وقال القاضي ميرشان إن محاكمة ترامب قد تبدأ في يناير/كانون الثاني المقبل، مما يعني أن ترامب، الذي يريد الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري مرة أخرى في عام 2024 قد يعود إلى المحكمة عندما تبدأ الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب.

وكما هو متوقع، فإن غالبية التهم الموجهة لترامب تتعلق بمزاعم دفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل صمتها قبل أيام من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ترامب في عام 2016.

ماذا قال ترامب بعد عودته إلى فلوريدا؟

في وقت لاحق، عاد ترامب إلى فلوريدا، حيث يوجد مقر إقامته حاليا. وأدلى بتصريحات انتقد فيها الإجراءات القضائية بحقه.

وقال ترامب إن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها أنه يريد الدفاع عن البلاد بلا خوف في مواجهة من يريدون تدميرها.

وشن الرئيس السابق انتقادات لاذعة ضد إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

كما كرر ترامب العديد من التصريحات التي ذكرها خلال حملته الانتخابية، وقال إنه كان ضحية مؤامرة من الحزب الديمقراطي لإفشال محاولة إعادة انتخابه.

وبدأ حديثه بإنكار التهم المنسوبة إليه، والقول إن خصومه "يسعون لتدمير" الأمة.

كما ادعى كذبا أن كل محلل وخبير قانوني قال إنه لا توجد قضية ضده.

وكرر ترامب هجماته الشخصية على زوجة المدعي العام لمنطقة مانهاتن وابنة القاضي المشرف على قضيته.

واشتكى من أن هناك "قاضيا يكره ترامب... من عائلة تكره ترامب"، واصفا المحكمة بأنها متحيزة ضده.

كما ذكر التحقيقات الأخرى التي تبحث في اتهامه، واستنكر قيام المدعين العامين بالتحقيق في قضايا ضده في نيويورك وجورجيا وواشنطن العاصمة.

هل تؤثر الاتهامات على فرص ترامب في الترشح للرئاسة؟

تتمحور القضية حول دفع "أموال مقابل الصمت" لامرأتين قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لمنعهما من التحدث عن علاقة مزعومة مع ترامب.

وقال المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ إن ترامب رتب دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، لشراء صمتها.

ويقول المحامي السابق لترامب، مايكل كوهين، إنه دفع المبلغ بناء على توجيهات ترامب لإبقاء دانيلز هادئة بشأن علاقتها مع المرشح للانتخابات الرئاسية آنذاك.

وبحسب ما ورد، حصلت كارين ماكدوغال، وهي عارضة سابقة في مجلة بلاي بوي، على 150 ألف دولار من جانب الشركة المالكة لناشونال إنكوايرر الأمريكية في إطار مخطط للحصول على حقوق نشر روايتها بشأن العلاقة المزعومة، مع عدم السماح لها بنشر ذلك في أي مكان آخر، ثم تحجب الصحيفة القصة.