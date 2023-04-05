مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة التصعيد الإسرائيلي في الأقصى

دعت #المملكة_الأردنية_الهاشمية وبالتنسيق مع الأشقاء في دولة #فلسطين، وجمهورية #مصر العربية، إلى اجتماع طارئ ل #جامعة_الدول_العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد #الأقصى المبارك، #الحرم_القدسي_الشريف. pic.twitter.com/69EZ6CHbuS — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) April 5, 2023

ودعت المملكة الأردنية الهاشمية، بالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية، بصفتها رئيس الدورة العادية ١٥٩ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، يوم أمس، والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه.وأشارت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان لها، إلى استمرار التحرك وعلى المستوى العربي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات والتنسيق الذي تقوم بها المملكة، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتصرفاً ومرفوضاً ومداناً يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها.وأكدت «المملكة بالتنسيق مع الأشقاء العرب، على اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات التي منشأنها وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والتحذير من مغبته، وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعاته، التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة».وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين، في ظل دعوات المنظمات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، الأربعاء، وذبح قرابين الفصح.وأظهرت مقاطع فيديو، اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين، بالضرب المبرح باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق، قبل أن تعتقل عددا منهم.وأدت قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال إلى اشتعال النيران في جزء من المصلى القبلي، حيث عمل المعتكفون على إطفائه.وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس أن طواقمها توجهت إلى المسجد الأقصى المبارك لإسعاف المصابين، إلا أن قوات الاحتلال منعت الطواقم من الدخول إلى المسجد واعتدت عليها.من جانبها، قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أكثر من 400 مصل خلال عدوانها على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه.وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه جرى نقل المعتقلين إلى مركز توقيف «عطروت» للتحقيق، وتوقعت الإفراج عن معظمهم بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.