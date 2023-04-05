 رامز جلال عن هنادي: سامحني يا هاني يا مهنا.. بنتك في الغسالة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رامز جلال عن هنادي: سامحني يا هاني يا مهنا.. بنتك في الغسالة


نشر في: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 6:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 6:46 م

حلت الفنانة هنادي مهنا، ضيفة ببرنامج «رامز نيفير إند»، المذاع على قناة «ام بي سي مصر»، مساء الأربعاء.

وقال «رامز»، في بداية تقديمه للحلقة: «السنادى قررنا نجيبها وإحنا بتمنى يكون ليها شنة ورنة بين النجوم، مشكلتها طلعت السلم مرة واحدة، دى بنت مدلعة»، على حد قوله.

وتابع: «سامحني يا هاني مهنا بنتك هتتغسل في الغسالة وتتهنى، بنت بايدن داخلة علينا، دى جاية تشتغل ويتر».

وبرنامج رامز جلال يعرض كل سنة خلال شهر رمضان، بفكرة مختلفة عما سبق، ويتبع فئة برامج المقالب، ويستضيف عددا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

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