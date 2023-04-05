ضبط مخبز تصرف فى 11 شيكارة دقيق في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، من شن حملة بناحية دمنهور.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 19 محضرا متنوعين فى مجال المخابز على النحو التالى، وضبط مخبز قام بالتصرف فى كمية من الدقيق قدرها 11 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، و7 مخابز قامو بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، 7 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز، و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

كانت الحملة برئاسة سمير البلكيمى وبرفقة فرحات أبوعاصى، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.