نائب محافظ قنا يشهد احتفال ليلة القدر بمسجد عبد الرحيم القنائي

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم، احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة القدر، بمسجد العارف بالله سيدى عبدالرحيم القنائي، بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، ولفيف من المواطنين من أبناء المحافظة.



ونقل نائب محافظ قنا تهنئة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لجموع الشعب المصري بليلة القدر المباركة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل سوء.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم لفضيلة الشيخ عبدالسلام إبراهيم، ثم كلمة مديرية أوقاف قنا، للشيخ حجازى محمد إمام المسجد، والتى تحدث فيها عن فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، مؤكدا أهمية إحياءها في الليالى الفردية من العشر الأواخر، تلاها فقرة من الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ علاء أحمد الدندراوي إمام مسجد سعود.

وفي نهاية الاحتفال، كرم نائب محافظ قنا، 7 من مديري الإدارات والأئمة، تقديرا لحسن أدائهم المتميز إداريا ودعويا، بتسليمهم شهادات التقدير والجوائز القيمة.