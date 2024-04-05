الرئيس اليمني: هجمات الحوثي الإرهابية صرفت أنظار العالم عن قضية غزة ‏

ندد رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بـ «الهجمات الإرهابية» لجماعة الحوثي على حركة الملاحة الدولية بالبحر الأحمر، واصفا إياها بأنها «دليل للعالم على أن البحر الأحمر تحول إلى بحيرة إيرانية».
وشدد خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن الهجمات لم تجلب سوى المزيد من المعاناة للشعب اليمني، بدلا من حل مشاكلهم، متسائلا:«ماذا جلبت لليمنيين؟ وهل حلت المشكلة في غزة؟ بل على العكس أدت إلى قدوم أساطيل من جميع أنحاء العالم، وعسكرة البحر الأحمر، وفرض عبء إضافي على معيشة الشعب اليمني».
ولفت إلى أن تضاعف تكاليف الشحن البحري بشكل كبير، موضحا أن تكلفة شحن حاوية من الصين إلى ميناء عدن ارتفعت إلى 8 آلاف دولار قياسا بـ 2000 دولار فقط قبل الهجمات، لافتا أيضا إلى تعرض قناة السويس لخسائر تقدر بنصف مليار دولار شهريا.
وأضاف أن هجمات جماعة الحوثي صرفت أنظار العالم عن قضية غزة والعدوان الإسرائيلي الوحشي على الأشقاء في القطاع، مؤكدا أنها أيضا لم تجلب سوى المزيد من المعاناة للشعب اليمني في مقابل خدمة مشروع إيران التوسعي في المنطقة.
وأوضح أن هجمات ميليشيات الحوثي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع في اليمن بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6 أضعاف؛ نتيجة تضاعف تكلفة التأمين في الموانئ وتكلفة الشحن.