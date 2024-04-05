الرئيس اليمني: هجمات الحوثي الإرهابية صرفت أنظار العالم عن قضية غزة ‏

ندد رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بـ «الهجمات الإرهابية» لجماعة الحوثي على حركة ‏الملاحة الدولية بالبحر الأحمر، واصفا إياها بأنها‎ ‎‏«دليل للعالم على أن البحر الأحمر تحول إلى بحيرة إيرانية».‏

وشدد خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» ‏مساء الخميس، أن الهجمات لم تجلب سوى المزيد من المعاناة للشعب اليمني، بدلا من حل مشاكلهم، ‏متسائلا:«ماذا جلبت لليمنيين؟ وهل حلت المشكلة في غزة؟ بل على العكس أدت إلى قدوم أساطيل من جميع أنحاء ‏العالم، وعسكرة البحر الأحمر، وفرض عبء إضافي على معيشة الشعب اليمني».‏

ولفت إلى أن تضاعف تكاليف الشحن البحري بشكل كبير، موضحا أن تكلفة شحن حاوية من الصين إلى ميناء عدن ‏ارتفعت إلى 8 آلاف دولار قياسا بـ 2000 دولار فقط قبل الهجمات، لافتا أيضا إلى تعرض قناة السويس لخسائر تقدر بنصف ‏مليار دولار شهريا.‏

وأضاف أن هجمات جماعة الحوثي صرفت أنظار العالم عن قضية غزة والعدوان الإسرائيلي الوحشي على الأشقاء ‏في القطاع، مؤكدا أنها أيضا لم تجلب سوى المزيد من المعاناة للشعب اليمني في مقابل خدمة مشروع إيران ‏التوسعي في المنطقة‎.‎

وأوضح أن هجمات ميليشيات الحوثي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع في اليمن بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6 أضعاف؛ ‏نتيجة تضاعف تكلفة التأمين في الموانئ وتكلفة الشحن‎.‎