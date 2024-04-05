الكويت: إغلاق مراكز الاقتراع تمهيدا لفرز أصوات الناخبين في مجلس 2024

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أغلقت لجان الاقتراع في الكويت أبوابها بعد أن أدلي الناخبون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية 2024 اليوم الخميس، والسماح لمن هم داخل المقرات الانتخابية بالتصويت .

وشهدت بعض المراكز الانتخابية إقبالا كثيفا من قبل الناخبين حيث زادت نسبة المشاركة في الساعات الأخيرة قبل الإغلاق .

وتبدأ عملية فرز الأصوات الانتخابية عقب انتهاء آخر مواطن من التصويت ممن هم داخل اللجان ويليها إعلان النتائج الرسمية وإعلان الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

وأعلنت وزارة الإعلام أن نسبة التصويت حتى الحادية عشرة مساء قبل موعد الإغلاق بساعة بلغت 36ر58 % من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت.

وقد أدلى 487154 ناخبا وناخبة بأصواتهم في الدوائر الخمس.

واستمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية بدءاً من الساعة الثانية عشر ظهراً في خمس دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضواً لمجلس الأمة من بين 200 مرشحا ومرشحة .

وبحسب الدستور الكويتي فان الحكومة الكويتية ستقدم استقالتها للأمير عقب إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة، على أن تشكل حكومة جديدة خلال أسبوعين من إجراء الانتخابات.