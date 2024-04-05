انخفاض العجز المالي في ألمانيا العام الماضي إلى دون 100 مليار يورو

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انخفض عجز المالية العامة في ألمانيا إلى أقل من 100 مليار يورو العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2019.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في فيسبادن، أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية اختتمت عام 2023 بعجز مالي قدره 9ر91 مليار يورو، بتراجع قدره 4ر35 مليار يورو مقارنة بعام 2022.

وبلغ العجز في الموازنة العامة مستوى قياسيا عام 2020، وذلك بتسجيله 2ر189 مليار يورو بسبب ارتفاع النفقات المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، بلغت إيرادات العام الماضي 1860 مليار يورو مقابل نفقات قدرها 9ر1951 مليار يورو.

ومقارنة بعام 2022، ارتفعت النفقات بنسبة حوالي 1ر4% والإيرادات بنسبة 4ر6%.

وبحسب البيانات، تتحمل الحكومة الاتحادية العبء الأكبر من العجز مثلما حدث في الأعوام السابقة. وللمرة الأولى منذ عدة سنوات تسجل المحليات أيضا عجزا بقيمة 8ر6 يورو، بينما كانت الإيرادات والنفقات متوازنة تقريبا في الولايات، وحققت التأمينات الاجتماعية فائضا صغيرا نسبيا بقيمة 7ر2 مليار يورو.