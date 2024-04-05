زيمبابوي تستبدل الدولار المحلي بعملة جديدة

استبدلت زيمبابوي، في أحدث محاولاتها لإنهاء الانهيار المتسلسل للدولار المحلي، عملتها بوحدة جديدة تسمى "زيج"، التي ستكون مدعومة بسلة من العملات الأجنبية والذهب والمعادن الثمينة الأخرى.

وقال محافظ البنك المركزي، جون موشايافانهو، في مؤتمر صحفي في هراري، العاصمة، اليوم الجمعة إنه سيتم إطلاق عملة "زيج" في الثامن من أبريل الجاري، بسعر تمهيدي قدره 56ر13 لكل دولار، وسعر فائدة جديد محدد بنسبة 20%، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

ويقارن ذلك بنسبة 130%، على الوحدة القديمة، التي كانت أعلى سعر فائدة، لبنك مركزي في العالم. وتابع أن البنوك ستحول أرصدتها الحالية بالدولار الزيمبابوي إلى "زيج".

وأضاف "نريد عملة وطنية قوية ومستقرة في هذا البلد".

وهذه الخطوة الكاسحة، هي المحاولة السادسة من قبل زيمبابوي، للحصول على عملة محلية فعالة، منذ عام 2008، عندما تجاوز التضخم 500 مليار بالمئة، طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مما جعلها عديمة القيمة.

وخسر الدولار الزيمبابوي الحالي أربعة أخماس قيمته في السوق الرسمية، منذ بداية العام، مما جعله ثاني أسوأ العملات أداء في العالم.