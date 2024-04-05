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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا السبت، طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما تكون حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر، مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقع خبراء الأرصاد، نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فيما تتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالاحمر، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 15

العاصمة الادارية 28 16

6 اكتوبر 27 15

بنهــــا 27 15

دمنهور 26 15

وادى النطرون 27 14

كفر الشيخ 27 15

المنصورة 26 15

الزقازيق 27 16

شبين الكوم 27 15

طنطا 27 15

دمياط 26 15

بورسعيد 24 15

الإسماعيلية 28 14

السويس 27 15

العريش 24 13

رفح 23 14

رأس سدر 29 17

نخل 28 09

كاترين 23 08

الطور 28 18

طابا 26 17

شرم الشيخ 30 23

الاسكندرية 23 16

العلمين 23 15

مطروح 21 14

السلوم 24 13

سيوة 27 14

رأس غارب 30 22

الغردقة 31 23

سفاجا 33 22

مرسى علم 32 21

شلاتين 32 22

حلايب 29 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 28 20

الفيوم 28 15

بني سويف 28 15

المنيا 28 15

أسيوط 29 16

سوهاج 32 18

قنا 35 20

الأقصر 35 22

أسوان 36 22

الوادى الجديد 34 18

أبوسمبل 36 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية؛ فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 38 25

المدينة 35 23

الرياض 35 22

المنامة 31 23

أبوظبى 31 20

الدوحة 34 23

الكويت 36 19

دمشق 25 09

بيروت 21 17

عمان 21 09

القدس 21 11

غزة 21 16

بغداد 36 20

مسقط 30 25

صنعاء 24 13

الخرطوم 41 27

طرابلس 25 14

تونس 29 13

الجزائر 31 16

الرباط 30 16



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 20 03

إسطنبول 21 11

إسلام آباد 31 16

نيودلهى 35 21

جاكرتا 33 25

بكين 23 10

كوالالمبور 36 26

طوكيو 16 13

أثينا 25 13

روما 23 08

باريس 19 11

مدريد 25 13

برلين 23 12

لندن 20 11

مونتريال 06 02

موسكو 09 02

نيويورك 09 04

واشنطن 12 03

نواكشوط 28 19

أديس أبابا 24 13