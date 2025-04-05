الشرطة الباكستانية: وفاة 4 سياح في حادث سير بطريق شانجلا

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بيشاور (باكستان) 5 أبريل/ نيسان (د ب أ)- لقي أربعة سياح حتفهم وأصيب شخص واحد إثر سقوط سيارة متوجهة إلى مقاطعة سوات في واد في ماتا أغوان بحي شانجلا بولاية خيبر بختونخوا اليوم السبت.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" عن رسول خان شريف المتحدث باسم الشرطة وإدارة الإنقاذ قوله إن السياح كانوا مسافرين من شانجلا إلى سوات عبر طريق بيشام- سوات وتعرضوا للحادث في منطقة ماتا أغوان.

وذكرت الوكالة أن السياح لقوا حتفهم على الفور وأن المصاب تعرض لإصابته جراء الحادث.

ووصلت الشرطة وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث وانتشلوا الجثث. وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

وأشار تقرير الشرطة إلى أن القيادة بسرعة هائلة و سبب الحادث.