محمد عبده بدوي يستعد لتقديم بودكاست «كلام في الثقافة» على قناة الوثائقية

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إنتاج بودكاست "كلام في الثقافة"، استعدادا لعرضه على قناة "الوثائقية" خلال الفترة المقبلة، من تقديم الإعلامي د. محمد عبده بدوي.

يستضيف بودكاست "كلام في الثقافة" نخبة متنوعة من الأدباء والمفكرين والمثقفين المصريين، ويوثق معهم رحلاتهم وتجاربهم الإبداعية في عالم الأدب والفكر والثقافة، وحكايات ما وراء الكتابة، متناولًا أبرز المحطات المهمة في حياتهم، بدايةً من الأسرة والنشأة، مرورًا بالمدرسة والجامعة، وصولًا إلى اللحظة الراهنة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من أبرز القضايا العامة الثقافية والفكرية التي شهدتها مصر خلال العقود الماضية، والتي تتعلق بحركة الأدب والهوية والفكر والوجدان العام للمصريين.



