تقام اليوم السبت 5 أبريل 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة إيفرتون ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي، إلى جانب مباراتي برشلونة ضد ريال بيتيس، وريال مدريد أمام إسبانيول في الدوري الإسباني.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم السبت 5 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون X آرسنال – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

كريستال بالاس X برايتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

إبسويتش تاون X وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

وست هام يونايتد X بورنموث – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

أستون فيلا X نوتينجهام فورست – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

جيرونا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد X فالنسيا – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال مايوركا X سيلتا فيجو – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

برشلونة X ريال بيتيس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مونزا X كومو – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

بارما X انتر ميلان – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان X فيورنتينا – الساعة 8:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

لايبزيج X هوفنهايم – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 4

هايدنهايم X باير ليفركوزن – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

فرايبورج X بوروسيا دورتموند – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

ماينز 05 X هولشتاين كيل – الساعة 3:30 عصرا

بوخوم X شتوتجارت – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

فيردر بريمن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان X أنجيه – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ستاد بريست X موناكو – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ليون X ليل – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي

القادسية X الاتفاق – الساعة 4 عصرا على قناة SSC EXTRA 1 HD

الرياض X ضمك – الساعة 4:15 عصرا على قناة SSC EXTRA 2 HD

الأهلي X الاتحاد – الساعة 8 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري القطري

الدحيل X الشمال – الساعة 4 عصرا على قناة الكأس القطرية 2

قطر X الخور – الساعة 4 عصرا على قناة الكأس القطرية 1

الريان X السد – الساعة 6:15 مساء على قناة الكأس القطرية 1