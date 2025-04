قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن نحو 1.9 مليون فلسطيني - بينهم عشرات آلاف الأطفال - نزحوا قسريًا بشكل متكرر منذ بدء الحرب في غزة.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت، أن انهيار وقف إطلاق النار بغزة تسبب في موجة نزوح أخرى شملت أكثر من 142 ألف شخص، خلال الفترة بين 18 و23 مارس.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 60 شهيدًا و162 إصابة.



وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف الحرب على غزة، إلى 1309 شهداء و3184 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 50 ألفًا و669 شهيدًا، و115 ألفًا و225 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، إطلاق عملية برية جديدة في شمال قطاع غزة وجنوبه.

وأكد أن العملية البرية تهدف إلى توسيع نطاق المنطقة الأمنية التي يعمل على إقامتها داخل الأراضي الفلسطينية.

وسيطر الجيش الإسرائيلي على مناطق إضافية في بيت حانون وبيت لاهيا ورفح ومحور موراج بقطاع غزة.

