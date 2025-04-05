ينظم المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وبحضور ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقاف، وبأمانة الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، حفل التكريم الذي يقيمه ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي؛ لكل من: الدكتورة اعتدال عثمان، الأديب شوقي بدر يوسف، الدكتور صلاح السروي، والأديب عزت القمحاوي، وذلك في تمام الحادية عشر صباحا يوم الأربعاء المقبل، بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

حيث تحل هذه المبادرة للمرة السادسة بعد أن تم تكريم سبعة عشر أديبا مصريا خلال الأعوام الأربعة الماضية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة، وبحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشئون الثقافية بالدائرة، وحشد كبير من المبدعين والمثقفين المصريين ووسائل الإعلام المختلفة.