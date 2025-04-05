الرئيس الإيراني يرد على ضغط ترامب بشأن التفاوض المباشر

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، إن بلاده مستعدة للانخراط في حوار «على قدم المساواة» مع الولايات المتحدة، من دون أن يوضح إمكانية مشاركة طهران في محادثات مباشرة.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الرئيس الإيراني، أثناء لقاء عيد النوروز مع مجموعة من المواطنين والمسئولين ونواب البرلمان.

وتساءل بزشكيان: «إيران ترغب في التفاوض من موقع الندية، لا أن تُهدَّد من جهة وتُدعى للتفاوض من جهة أخرى. إذا كنتم جادين في التفاوض، فلماذا التهديد؟».

وأضاف: «إن أمريكا اليوم لا تُهين إيران فقط، بل تُهين العالم بأسره، وهذا السلوك يتناقض تمامًا مع دعواتها للتفاوض. وإذا لم نتشاجر داخليًا، فلن تفلح المؤامرات الخارجية».

ويأتي موقف بزشكيان بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سبق أن حض طهران على الانخراط في محادثات مباشرة بشأن برنامجها النووي، بقصف إيران في حال باءت الجهود الدبلوماسية بالفشل.

وتبدي إيران استعدادها للحوار، لكنها ترفض إجراء محادثات مباشرة تحت التهديد والضغط.

والخميس، قال ترامب إنه يفضل إجراء «محادثات مباشرة» مع إيران.

وأوضح في تصريح لصحفيين: «أظن أنه سيكون من الأفضل إجراء مفاوضات مباشرة. فالوتيرة تكون أسرع ويمكنكم فهم المعسكر الآخر بشكل أفضل مما هي الحال وقت الاستعانة بوسطاء».

مارين قال ترامب إنه يفضل إجراء «محادثات مباشرة» مع إيران.

وأوضح في تصريح لصحفيين: «أظن أنه سيكون من الأفضل إجراء مفاوضات مباشرة. فالوتيرة تكون أسرع ويمكنكم فهم المعسكر الآخر بشكل أفضل مما هي الحال وقت الاستعانة بوسطاء».



