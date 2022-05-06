وزيرة الطاقة الأمريكية تعلن البدء في شراء النفط لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس عن خطة للبدء في شراء النفط لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد منه.



وقالت وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم في بيان: "نظرا لأننا اتخذنا بشكل ممنهج ومدروس قرار السحب من مخزوننا الاستراتيجي، يتعين علينا بشكل مشابه أن نعوض الامدادات بشكل استراتيجي بحيث تكون جاهزة للقيام بمهمتها بتقديم المساعدة عند الاحتياج إليها بشدة".



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، ستبدأ وزارة الطاقة الأمريكية عملية إعادة شراء مع دعوة لتقديم عروض لشراء 60 مليون برميل هذا الخريف، على الرغم من أن عمليات التسليم الفعلية لن تتم حتى وقت ما في المستقبل.



كان بايدن قد أمر في مارس الماضي بسحب 180 مليون برميل، أي مليون برميل من النفط يوميا لمدة ستة أشهر، وهو رقم قياسي، وذلك في محاولة للحد من ارتفاع أسعار النفط والغاز التي قفزت بشكل صاروخي بعد غزو روسيا لأوكرانيا.