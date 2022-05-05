أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل هدف في مرحلة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ذهابًا وإيابًا، وذلك بعدما حسم الثنائي ليفربول وريال مدريد تأهلهما إلى المباراة النهائية، على حساب كل من فياريال ومانشستر سيتي.

حقق ليفربول الفوز ذهابا على فياريال، بهدفين دون رد، قبل مواجهة الإياب الذي شهدت تقدم الفريق الإسباني بثنائية قبل أن يقلب الريدز الطاولة ويحرز 3 أهداف ويحقق الفوز أيضا في لقاء الإياب.

أما مانشستر سيتي فقد فاز في الذهاب على ريال مدريد بنتيجة 4-3، ثم خسر في الإياب أمام الملكي، على ملعب سانتياجو برنابيو، برمونتادا مثيرة، بنتيجة 3-1.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة، كالتالي:

رودريجو (ريال مدريد) - الهدف الأول أمام مانشستر سيتي في الإياب.

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - أمام مانشستر سيتي في الذهاب.

فرانسيس كوكلين (فياريال) - أمام ليفربول في الإياب.

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - أمام ريال مدريد في الذهاب.