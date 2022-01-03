«سيوة»: تركيب 75 سقف منزل وتوزيع 15 جهاز عروسة

قال محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه تم تركيب 75 سقف منزل، وتوزيع 15 جهاز عروسة بالأجهزة الكهربائية بالإضافة لعدد 12 بوتاجاز، و4 غسالات، و4 ثلاجات للأسر المستحقة، وحالات عينية لأسر غير القادرين، بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني.

كما تم توزيع 35 سرير بالمرتبة و300 شنطة غذائية، بالإضافة لذبح عجلين و3 خرفان وتوزيع اللحوم على المستحقين بمختلف قرى سيوة، من خلال سلسة قوافل خيرية تابعة لإحدى منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وتم توزيع هدايا على أطفال قرى مركز ومدينة سيوة، حيث أعلنت المؤسسة تقديم المساعدات للأسر المستحقة، ضمن أهداف المؤسسة، في تطوير القرى على حدود مصر، وذلك من خلال بناء المجتمع.