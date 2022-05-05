أوكرانيا: نبذل قصارى جهدنا لإنهاء حصار روسيا لموانئنا وإيصال صادراتنا الزراعية إلى إفريقيا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، مع نظيرته السنغالية إيساتا تال سال، اتفقا خلاله على تكثيف الحوار السياسي بين الجانبين.



وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أن «أوكرانيا تبذل قصارى جهدها، لإنهاء الحصار الروسي المستمر لموانئها البحرية؛ حتى تتمكن من إيصال الصادرات الزراعية إلى الأسواق الإفريقية، والتغلب على النقص وارتفاع الأسعار».

Spoke with my Senegalese counterpart @AissataOfficiel. Agreed to intensify political dialogue. Ukraine is doing its utmost to end the ongoing Russian blockade of our sea ports so that Ukrainian agricultural exports can reach African markets to overcome shortages & rising prices. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 5, 2022





اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن «الحرب روسيا بدأت قبل 8 سنوات»، في إشارة إلى ضم روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها عام 2014.



وأكد في مقابلة مع فضائية «العربية»، بثت ليل الاثنين، أن القوات الأوكرانية لا تشن هجوماً على الأراضي الروسية بل العكس.



وشدد على أن الروس أغلقوا كافة الموانئ في البلاد، وحاصروا القنوات البحرية، كما خنقوا كل القنوات التجارية، بما قد يؤدي إلى أزمة غذائية واقتصادية عالمية، مضيفا أن الشعوب العربية تدرك ذلك، وتشعر به أيضاً.



وأكد أن روسيا تهدد الأمن الغذائي العالمي، معتبراً أن الشعوب العربية أكبر المتضررين من ذلك.